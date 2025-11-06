Um acidente com caminhão deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (6) na Rodovia Presidente Dutra, em Aparecida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária que administra a rodovia, o veículo tombou no km 68, no sentido Rio de Janeiro.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caminhão foi rapidamente removido do local, e a pista foi liberada pouco depois do incidente. Segundo as autoridades, não houve saque da carga.
Mesmo com a liberação, o tráfego seguiu com reflexos de lentidão, principalmente na altura do km 71, onde há formação de fila em decorrência do fluxo intenso de veículos.
Equipes da concessionária e da PRF monitoram o trecho para normalizar o trânsito nas próximas horas.