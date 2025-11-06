Um acidente com caminhão deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (6) na Rodovia Presidente Dutra, em Aparecida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária que administra a rodovia, o veículo tombou no km 68, no sentido Rio de Janeiro.