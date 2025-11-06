Marca de café, suplementos, prato de plástico e lote de insulina estão na lista de notificações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizadas durante a primeira semana de novembro de 2025. As suspensões e proibições foram publicadas no DOU (Diário Oficial da União) e contemplam produtos da marca Vibe Coffee, OZT Comércio Atacadista, Guzzini e Medmix Brasil.

Entre as determinações, está a proibição total de todos os produtos alimentícios e cafés da marca Vibe Coffee Ltda., por falhas como ausência de Licença Sanitária, comercialização sem regularização em plataformas on-line e irregularidades nas Boas Práticas de Fabricação.

