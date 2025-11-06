Marca de café, suplementos, prato de plástico e lote de insulina estão na lista de notificações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizadas durante a primeira semana de novembro de 2025. As suspensões e proibições foram publicadas no DOU (Diário Oficial da União) e contemplam produtos da marca Vibe Coffee, OZT Comércio Atacadista, Guzzini e Medmix Brasil.
Entre as determinações, está a proibição total de todos os produtos alimentícios e cafés da marca Vibe Coffee Ltda., por falhas como ausência de Licença Sanitária, comercialização sem regularização em plataformas on-line e irregularidades nas Boas Práticas de Fabricação.
Suplementos com ozônio da empresa OZT Comércio Atacadista também tiveram a comercialização, fabricação e uso proibidos. A proibição se deve à adição do gás na formulação dos produtos, substância que não possui avaliação de segurança para uso como ingrediente alimentar e eficácia terapêutica comprovada.
Outra medida publicada foi o Recolhimento de Prato Plástico por Risco Químico. O modelo Prato de Sopa Plástico Blues, código 229596, da marca Guzzini, teve resultado insatisfatório no nível de migração da substância melamina, utilizada na fabricação do prato, para os alimentos durante testes da Agência, oferecendo risco à saúde.
Também foram suspensos a comercialização e o uso do lote 240601 da Seringa de Insulina Descartável com Agulha Acoplada Medix Brasil 1 ml.
O lote foi reprovado em ensaio de análise de rótulo por não apresentar informações obrigatórias sobre as condições de armazenamento, conservação e manipulação, essenciais para garantir a segurança e o uso correto do produto pelo consumidor.
As medidas foram publicadas no DOU, passando a valer imediatamente. As resoluções podem ser consultadas pelo público no site da Anvisa.