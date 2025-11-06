O Padre Fábio de Melo realizou uma visita emocionante ao Hospital Gacc (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), em São José dos Campos, na manhã de quarta-feira (5). O encontro, que foi marcado por momentos de fé e solidariedade, aconteceu após um convite do apresentador e ilusionista Íkaro Kadoshi, voluntário da instituição.

Durante a visita, o sacerdote, que é da Diocese de Taubaté, abençoou pacientes, conversou com familiares e compartilhou mensagens de esperança. Em vídeos divulgados pelo próprio hospital, Padre Fábio aparece abraçando crianças, cantando e interagindo com médicos, enfermeiros e voluntários, emocionando todos os presentes.