O Padre Fábio de Melo realizou uma visita emocionante ao Hospital Gacc (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), em São José dos Campos, na manhã de quarta-feira (5). O encontro, que foi marcado por momentos de fé e solidariedade, aconteceu após um convite do apresentador e ilusionista Íkaro Kadoshi, voluntário da instituição.
Durante a visita, o sacerdote, que é da Diocese de Taubaté, abençoou pacientes, conversou com familiares e compartilhou mensagens de esperança. Em vídeos divulgados pelo próprio hospital, Padre Fábio aparece abraçando crianças, cantando e interagindo com médicos, enfermeiros e voluntários, emocionando todos os presentes.
Em um depoimento divulgado pelo Gacc, o padre descreveu a experiência como “transformadora”, destacando o carinho e a acolhida recebidos da presidente da entidade, Rosemary Sanz, e do próprio Íkaro Kadoshi.
“Hoje, a convite do meu querido amigo Íkaro, fui conhecer o GACC. Fomos carinhosamente recebidos por Rosemary, uma mulher grandiosa e responsável pelo projeto. Eu não sei dizer o que aconteceu comigo. Só sei que não quero mais viver distante das crianças, dos voluntários, do corpo médico e de todos que tornam o GACC um lugar de amor e cura”, afirmou o padre.
Fábio de Melo também declarou a intenção de seguir engajado na causa e refletiu sobre o aprendizado vivido durante a visita.
“Aqui é um lugar que nos ensina mais do que as universidades. Quem passa por aqui trilha caminhos que nenhuma festa nos faz trilhar.”
De acordo com o Gacc, a presença do padre levou alegria e emoção aos pacientes, familiares e profissionais de saúde, tornando a manhã especial.
“Foi um momento de grande inspiração, trazendo ânimo para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia”, destacou a entidade em nota.