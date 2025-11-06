A Rodovia dos Tamoios (SPI-097/055) ficou totalmente interditada no sentido Oeste (interior), na altura do km 28,5, em Caraguatatuba, devido a um incêndio em automóvel registrado por volta das 7h44 desta quinta-feira (6).
Segundo informações da concessionária Tamoios, a ocorrência é considerada de alta criticidade, já que a interdição total da via superou 30 minutos e o tráfego ficou bloqueado.
No local, atuaram equipes da Unidade de Resgate e do apoio técnico da concessionária, além do Policiamento Rodoviário e do Corpo de Bombeiros, que controlaram as chamas e realizam o rescaldo do veículo.
As condições climáticas eram de tempo bom no momento do incidente, e o fogo atingiu apenas o automóvel envolvido, o condutor saiu ileso, conforme boletim da ocorrência.
Até o momento da última atualização, às 8h17, não havia liberação das faixas nem previsão de término do bloqueio. A recomendação é que motoristas evitem o trecho e utilizem rotas alternativas até a normalização do tráfego.