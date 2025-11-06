A Rodovia dos Tamoios (SPI-097/055) ficou totalmente interditada no sentido Oeste (interior), na altura do km 28,5, em Caraguatatuba, devido a um incêndio em automóvel registrado por volta das 7h44 desta quinta-feira (6).

Segundo informações da concessionária Tamoios, a ocorrência é considerada de alta criticidade, já que a interdição total da via superou 30 minutos e o tráfego ficou bloqueado.