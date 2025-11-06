O Governo de São Paulo promove neste sábado (8) o Dia D de Mobilização Estadual contra a Dengue. Municípios promoverão ações locais, estimulando a população a eliminar focos de criadouro do mosquito Aedes aegypti em todo o estado.
A mobilização visa alertar e antecipar a prevenção da doença, especialmente diante das mudanças climáticas (aumento de temperatura e chuvas) que favorecem a proliferação do vetor.
Até quarta-feira (5), o estado já tinha 3 milhões de casos registrados e 1.102 óbitos por dengue.
Após o Dia D, a Secretaria de Estado da Saúde realizará uma semana de intensificação nos 645 municípios com foco em atividades educativas e mutirões de limpeza, além de visitas domiciliares, palestras em escolas e unidades de saúde, e distribuição de materiais.
Em paralelo ao combate, o Instituto Butantan desenvolve a Butantan-DV, a primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo. Os testes mostraram uma eficácia geral de 79,6% e 89% de proteção contra casos graves, e a autorização de uso pela Anvisa está sendo aguardada.
Para combater a desinformação, o Governo de SP disponibilizou o portal "Dengue 100 Dúvidas" (www.dengue100duvidas.sp.gov.br) para esclarecer as cem perguntas mais frequentes sobre dengue, Zika e chikungunya.
É preciso ficar atento aos sintomas, como febre alta, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, manchas vermelhas na pele, coceira e náuseas.