O Governo de São Paulo promove neste sábado (8) o Dia D de Mobilização Estadual contra a Dengue. Municípios promoverão ações locais, estimulando a população a eliminar focos de criadouro do mosquito Aedes aegypti em todo o estado.

A mobilização visa alertar e antecipar a prevenção da doença, especialmente diante das mudanças climáticas (aumento de temperatura e chuvas) que favorecem a proliferação do vetor.

