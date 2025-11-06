06 de novembro de 2025
ENERGIA SUSTENTÁVEL

Caraguatatuba recebe o BikeCine, cinema por pedaladas

BikeCine exibirá curta-metragens e o filme Divertidamente 2
Caraguatatuba recebe, pela primeira vez, o projeto BikeCine. O evento acontece no sábado (15), na Praça da Cultura, com sessões gratuitas de cinema ao ar livre a partir das 19h, com exibição de curta-metragens e, na sequência, a animação “Divertida Mente 2”.

A proposta do projeto, patrocinado pela EDP, concessionária de energia, é que o público gere energia limpa e sustentável para as exibições dos filmes a partir de pedaladas. As pessoas podem colaborar pedalando ou apenas assistindo acomodadas na plateia.

São 16 estações que captam a energia gerada pelos ciclistas em 12 bicicletas fixas, porém é possível também acoplar bicicletas trazidas pelos participantes em uma das quatro bases disponíveis. O BikeCine consome cerca de 2.500 watts por hora, e cada ciclista gera 200 watts, em média. Quanto mais rápidas forem as pedaladas, maior é a energia produzida. Um sinalizador exibe a carga de energia em tempo real e avisa se é preciso pedalar mais.

Os ingressos são gratuitos e podem ser emitidos antecipadamente pelo link https://tinyurl.com/2wd4e5sn ou retirados presencialmente no local, uma hora antes do evento.

Todos os filmes contam com recursos de acessibilidade.

Lançado no Brasil em 2024, o projeto BikeCine já passou por mais de 30 cidades, realizando cerca de 80 sessões para mais de 10 mil pessoas.

