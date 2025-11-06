Caraguatatuba recebe, pela primeira vez, o projeto BikeCine. O evento acontece no sábado (15), na Praça da Cultura, com sessões gratuitas de cinema ao ar livre a partir das 19h, com exibição de curta-metragens e, na sequência, a animação “Divertida Mente 2”.

A proposta do projeto, patrocinado pela EDP, concessionária de energia, é que o público gere energia limpa e sustentável para as exibições dos filmes a partir de pedaladas. As pessoas podem colaborar pedalando ou apenas assistindo acomodadas na plateia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp