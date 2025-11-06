Como parte do circuito nacional de intercâmbio cultural Brasil-Japão, Caraguatatuba recebe, a partir desta sexta-feira (7), a 41ª Mostra Japão, na Praça da Cultura, no Centro. A programação conta com apresentações culturais e gastronomia tradicional até domingo (9), com entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.
O evento promete uma imersão na cultura japonesa. Além da gastronomia típica, o público poderá assistir a shows de taiko (tambores japoneses), Bon Odori (dança tradicional), Dança do Leão (Shishimai), apresentações de grupos folclóricos e modernos, além do concurso de cosplay com premiação em dinheiro.
No sábado, o Comendador do Estado de São Paulo, Tadayoshi Hanada, participa da cerimônia formal de abertura, onde acontece o Kagami Biraki (quebra do barril de sakê), que simboliza prosperidade e boa sorte.
Confira a agenda completa:
- Sexta-feira (7): Abertura ao público às 18h, com shows de Sergio Tanigawa, Bunkai do Cata Nihon, Battoujutsu dos Samurais, Grupo Todos Nós e Bon Odori.
- Sábado (8): Abertura às 11h. Os destaques incluem Taiko (Yuriki Kizuna e Soukyou Eisá Daiko), Shishimai, apresentações de Leque Salto Espada Hapkido, shows de Fabiá & Norton Misake e a presença de Joe Hirata.
- Domingo (9): Abertura às 11h. A programação apresenta Ryuka Sousaku Eisa Taiko, performances de Kung Fu, Tai Chi e Ginástica, shows de Luis Yabiku, Sonho de Aloha, Isadora Kataoka, o Concurso Cosplay (16h), shows da Elísios Anime Band, a premiação do Cosplay e o tradicional Bon Odori.