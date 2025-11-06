Como parte do circuito nacional de intercâmbio cultural Brasil-Japão, Caraguatatuba recebe, a partir desta sexta-feira (7), a 41ª Mostra Japão, na Praça da Cultura, no Centro. A programação conta com apresentações culturais e gastronomia tradicional até domingo (9), com entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

O evento promete uma imersão na cultura japonesa. Além da gastronomia típica, o público poderá assistir a shows de taiko (tambores japoneses), Bon Odori (dança tradicional), Dança do Leão (Shishimai), apresentações de grupos folclóricos e modernos, além do concurso de cosplay com premiação em dinheiro.