Operação Carro Velho em Pindamonhangaba retirou das ruas 29 veículos abandonados. A ação, que começou na região do centro, se estenderá agora para os bairros, dando 24 horas de prazo para que os responsáveis recolham os carros sob risco de multa.
Durante o mês de outubro de 2025, 29 veículos foram notificados e retirados das vias pelos proprietários antes do prazo de 24 horas imposto pelo município. Entre janeiro e outubro de 2025, foram 50 notificações com apenas 4 situações de descumprimento, o que resultou em autuações no valor de R$ 2.610,60.
A operação, bem-sucedida na região do centro, agora se estende a outros bairros e visa a retirada de veículos que permanecem estacionados nas ruas por longo tempo, geralmente em mau estado de conservação.
Os fiscais usam um adesivo para alertar os proprietários sobre o prazo de 24 horas para a remoção e, em caso de não atendimento, ocorre a autuação. Se, mesmo após a autuação, os veículos permanecerem no local, o Departamento de Trânsito poderá acionar o recolhimento e condução ao pátio, com custos cobrados do proprietário, além de multas adicionais, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.