Operação Carro Velho em Pindamonhangaba retirou das ruas 29 veículos abandonados. A ação, que começou na região do centro, se estenderá agora para os bairros, dando 24 horas de prazo para que os responsáveis recolham os carros sob risco de multa.

Durante o mês de outubro de 2025, 29 veículos foram notificados e retirados das vias pelos proprietários antes do prazo de 24 horas imposto pelo município. Entre janeiro e outubro de 2025, foram 50 notificações com apenas 4 situações de descumprimento, o que resultou em autuações no valor de R$ 2.610,60.

