Após questionamentos do Tribunal de Contas, a Prefeitura de Pindamonhangaba refez o edital de licitação para contratação da empresa que irá administrar a Zona Azul na região central pelo período inicial de 10 anos. A divulgação do documento deve acontecer ainda em novembro de 2025.
O novo edital atende aos apontamentos e contempla o processo de licitação que deverá ser aberto em dezembro de 2025 para contratação da empresa já no primeiro trimestre de 2026. A contratação será pelo período de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período.
A vencedora deverá administrar o estacionamento rotativo otimizando a distribuição de 1.400 vagas na região do centro. A área deve oferecer fácil acesso ao comércio e aos serviços locais com tempo máximo de permanência de duas horas, a custo de R$ 2,50 por hora.
A contratada será responsável pela operação, controle, comercialização, manutenção, sinalização, pintura, além de fornecer parquímetros, monitoramento por vídeo e canais de comunicação e consulta para os cidadãos.
O certame busca a empresa que oferecer o maior repasse financeiro ao município, com o mínimo estipulado de 15% do faturamento.