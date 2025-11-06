Após questionamentos do Tribunal de Contas, a Prefeitura de Pindamonhangaba refez o edital de licitação para contratação da empresa que irá administrar a Zona Azul na região central pelo período inicial de 10 anos. A divulgação do documento deve acontecer ainda em novembro de 2025.

O novo edital atende aos apontamentos e contempla o processo de licitação que deverá ser aberto em dezembro de 2025 para contratação da empresa já no primeiro trimestre de 2026. A contratação será pelo período de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp