Uma motocicleta furtada em São Sebastião foi recuperada durante ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba na tarde da última segunda-feira (3). Um homem foi detido, mas foi liberado para responder em liberdade pelo crime de receptação. Além da moto, outros itens sem comprovação de procedência foram apreendidos na ação.

A ocorrência foi atendida no bairro Travessão, em Caraguatatuba, após denúncia anônima.

