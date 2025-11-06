Uma motocicleta furtada em São Sebastião foi recuperada durante ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba na tarde da última segunda-feira (3). Um homem foi detido, mas foi liberado para responder em liberdade pelo crime de receptação. Além da moto, outros itens sem comprovação de procedência foram apreendidos na ação.
A ocorrência foi atendida no bairro Travessão, em Caraguatatuba, após denúncia anônima.
Os agentes se deslocaram até a rua Geraldo Gomes de Souza, onde um jovem em atitude suspeita foi visto dentro de uma residência à frente da qual duas motocicletas estavam estacionadas. Ao verificar as placas, os guardas constataram que uma delas havia sido furtada em São Sebastião.
Um dos jovens tentou fugir pelo portão para evitar a abordagem, mas foi alcançado e detido.
O suspeito afirmou ter pago R$ 1.200 pela moto, sem conhecimento da origem ilícita do veículo. Ele ainda informou possuir outra motocicleta desmontada em sua residência, no bairro Nova Caraguá I, que teria adquirido por R$ 600. No endereço, não foi constatado registro de furto para esse veículo.
No quarto do suspeito, a equipe localizou 27 camisas, 17 bermudas, um colete de vigilante, um bastão tonfa e nove celulares danificados, tudo sem comprovação de procedência.
A ocorrência foi apresentada e registrada na Delegacia Central de Caraguatatuba.
A motocicleta furtada e os demais objetos permaneceram apreendidos. O homem foi autuado por receptação culposa e liberado para responder ao processo em liberdade.
Em relação aos outros jovens que estavam na residência, nada de ilícito foi constatado.