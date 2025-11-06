Dez novos guardas da GCM (Guarda Civil Municipal) cumpriram estágio formativo para atuação em operações táticas e passam a integrar as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e Gtam (Grupamento Tático com Motos). A solenidade de conclusão aconteceu na quarta-feira (5).

As equipes especializadas da Romu e Gtam de São José dos Campos passam a contar com 10 novos guardas formados no 1º Ecot (Estágio de Capacitação de Operador Tático) da GCM.

