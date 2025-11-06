06 de novembro de 2025
SEGURANÇA PÚBLICA

GCM forma dez novos guardas para operações táticas em SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PMSJC
Dez novos guardas da GCM (Guarda Civil Municipal) cumpriram estágio formativo para atuação em operações táticas e passam a integrar as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e Gtam (Grupamento Tático com Motos). A solenidade de conclusão aconteceu na quarta-feira (5).

As equipes especializadas da Romu e Gtam de São José dos Campos passam a contar com 10 novos guardas formados no 1º Ecot (Estágio de Capacitação de Operador Tático) da GCM.

Eles concluíram mais de 120 horas de treinamento prático e teórico, que os capacitaram para abordagens, entradas táticas, técnicas de armamento e tiro, apresentação de ocorrências, além de habilidades de comunicação operacional e condicionamento físico.

Agora, estão aptos para atuação em situações complexas durante ações ostensivas e preventivas. Os formandos passarão por um período de adaptação junto às equipes operacionais.

Equipes Romu e Gtam têm importante atuação nas ações do Programa São José Unida, que trabalha pela segurança pública por meio da integração das forças municipais e estaduais.

Ricardo Vanone, guarda formado em julho de 2025, recebeu, durante a solenidade, a láurea de mérito acadêmico por se destacar em desempenho durante o estágio.

