Uma criança de 2 anos foi encontrada abraçada ao corpo da mãe, já sem vida, após o tombamento de um ônibus na madrugada de segunda-feira (3). O acidente deixou três mortos e dezenas de feridos, segundo informações das equipes de resgate.

A tragédia aconteceu na GO-060, rodovia que liga Mato Grosso a Goiás, e teve entre as vítimas fatais Djenifer Lopes, moradora de Barra do Garças, a cerca de 525 km de Cuiabá. Ela viajava com o filho, que é autista e não fala, conforme relataram os bombeiros que atenderam à ocorrência.