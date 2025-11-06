06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Após acidente, menina autista fica abraçada ao lado da mãe morta

Por Da Redação | Barra do Garças (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
35af9585e2260dd156e1cd27d108c078.jpg
35af9585e2260dd156e1cd27d108c078.jpg

Uma criança de 2 anos foi encontrada abraçada ao corpo da mãe, já sem vida, após o tombamento de um ônibus na madrugada de segunda-feira (3). O acidente deixou três mortos e dezenas de feridos, segundo informações das equipes de resgate.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A tragédia aconteceu na GO-060, rodovia que liga Mato Grosso a Goiás, e teve entre as vítimas fatais Djenifer Lopes, moradora de Barra do Garças, a cerca de 525 km de Cuiabá. Ela viajava com o filho, que é autista e não fala, conforme relataram os bombeiros que atenderam à ocorrência.

O sargento Ezequiel Guimarães, do Corpo de Bombeiros, descreveu o momento do resgate como um dos mais emocionantes da operação. O menino foi encontrado entre os destroços, ainda abraçado à mãe, e foi imediatamente encaminhado para atendimento médico.

As causas do tombamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O ônibus seguia viagem interestadual e transportava dezenas de passageiros no momento do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários