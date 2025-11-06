O sucesso da série “Tremembé”, do Prime Video, despertou a curiosidade do público sobre o paradeiro atual dos presos retratados na produção. Lançada em 31 de outubro de 2025, a trama acompanha a rotina e os bastidores da famosa penitenciária conhecida como “prisão dos famosos”, onde cumpriram pena alguns dos criminosos mais notórios do país.

O presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, já abrigou nomes como Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Após anos de prisão, muitos deles deixaram o sistema carcerário e hoje levam vidas discretas.