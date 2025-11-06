06 de novembro de 2025
Suzane e Cravinhos: como estão os detentos da série 'Tremembé'

Por Da Redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Como estão hoje os detentos do filme 'Tremembé'

O sucesso da série “Tremembé”, do Prime Video, despertou a curiosidade do público sobre o paradeiro atual dos presos retratados na produção. Lançada em 31 de outubro de 2025, a trama acompanha a rotina e os bastidores da famosa penitenciária conhecida como “prisão dos famosos”, onde cumpriram pena alguns dos criminosos mais notórios do país.

O presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, já abrigou nomes como Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Após anos de prisão, muitos deles deixaram o sistema carcerário e hoje levam vidas discretas.

Suzane von Richthofen foi condenada em 2002 a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, pena depois reduzida para 34 anos. Durante o cumprimento da sentença, estudou Direito e iniciou um relacionamento com Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão. Após 21 anos presa, passou ao regime aberto e iniciou um negócio de produtos artesanais. Atualmente, vive em Angatuba com o marido, Felipe Zecchini Muniz, com quem tem um filho, e utiliza o sobrenome dele.

Cristian e Daniel Cravinhos, cúmplices no crime, receberam penas de 38 e 39 anos, respectivamente. Desde então, não mantêm contato com Suzane. Daniel está em regime aberto desde 2018 e trabalha com customização de motos. Cristian também chegou a obter o benefício em 2017, mas o perdeu ao tentar subornar policiais em Sorocaba. Em 2024, voltou ao regime aberto.

Elize Matsunaga foi condenada em 2012 a quase 20 anos de prisão por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, executivo da Yoki. Na cadeia, fez cursos profissionalizantes e costurava uniformes. Desde 2022, cumpre pena em regime aberto e vive em Franca, no interior paulista, onde já trabalhou como motorista de aplicativo e confeccionando roupas para pets.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados em 2008 pela morte da menina Isabella Nardoni, de cinco anos. Ele recebeu pena de 31 anos e ela, de 26. O casal se separou enquanto estava preso. Atualmente, Alexandre trabalha como promotor de vendas na empresa da família e recebe cerca de R$ 2,5 mil mensais. Anna Carolina vive no interior de São Paulo, longe da mídia. Os filhos do casal são criados por familiares de Jatobá.

