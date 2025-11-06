A Justiça determinou, nesta terça-feira (4), a prisão do caminhoneiro Rodrigo Neumann Pires, condenado a 27 anos e seis meses de reclusão pelo assassinato do casal de seguranças Edinéia Gonçalves Oliveira e Vanderley Antônio de Lima, mortos a tiros em março de 2024.
O crime ocorreu em Guarapuava, na região central do Paraná, onde as vítimas trabalhavam como seguranças em uma loja de conveniência. O casal deixou quatro filhos, entre eles gêmeos de um ano.
Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu que Pires cometeu os homicídios de forma privilegiada, ou seja, sob forte emoção ou por motivo de relevante valor moral ou social. Duas das três qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) — motivo fútil e perigo comum — foram retiradas, mantendo-se apenas a de impedir a defesa das vítimas.
Em nota, os assistentes de acusação Jean Campos e Laís Vieira afirmaram que a decisão representa “uma resposta firme do Estado à violência” e reforça que “a sociedade não tolera a impunidade”.
Câmeras de segurança mostraram o momento em que o caminhoneiro se aproximou do casal e disparou. As vítimas tentaram fugir, mas foram atingidas. Edinéia morreu no local, enquanto Vanderley chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu. Após o crime, o autor foi preso em flagrante.