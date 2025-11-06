A Justiça determinou, nesta terça-feira (4), a prisão do caminhoneiro Rodrigo Neumann Pires, condenado a 27 anos e seis meses de reclusão pelo assassinato do casal de seguranças Edinéia Gonçalves Oliveira e Vanderley Antônio de Lima, mortos a tiros em março de 2024.

O crime ocorreu em Guarapuava, na região central do Paraná, onde as vítimas trabalhavam como seguranças em uma loja de conveniência. O casal deixou quatro filhos, entre eles gêmeos de um ano.