A Câmara de São José dos Campos deve votar na sessão dessa quinta-feira (6) o recebimento de duas denúncias que pedem a cassação do mandato do prefeito Anderson Farias (PSD), por suposta infração político-administrativa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para que as denúncias sejam recebidas é necessário o voto favorável da maioria dos vereadores presentes. Ou seja, caso estejam na sessão os 21 parlamentares, serão necessários 11 votos a favor - atualmente, 13 dos vereadores são da base governista e oito são da oposição.