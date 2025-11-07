A Polícia Civil prendeu uma médica de 43 anos suspeita de envolvimento em um homicídio cometido para ficar com a filha da vítima. A mulher foi localizada e detida na manhã desta quarta-feira (5) durante uma operação policial.

O crime ocorreu em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, e a prisão foi efetuada em Itumbiara, no sul de Goiás. A suspeita foi identificada como Claudia Soares Alves, que, segundo as investigações, teria planejado a morte para assumir a guarda da criança.