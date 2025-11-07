07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Médica rouba bebê no hospital e mata a mãe da criança

Por Da Redação | Uberlândia (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Médica rouba bebê no hospital e mata a mãe da criança
Médica rouba bebê no hospital e mata a mãe da criança

A Polícia Civil prendeu uma médica de 43 anos suspeita de envolvimento em um homicídio cometido para ficar com a filha da vítima. A mulher foi localizada e detida na manhã desta quarta-feira (5) durante uma operação policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime ocorreu em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, e a prisão foi efetuada em Itumbiara, no sul de Goiás. A suspeita foi identificada como Claudia Soares Alves, que, segundo as investigações, teria planejado a morte para assumir a guarda da criança.

Nesta quarta-feira, a polícia cumpriu três mandados de prisão temporária, que podem ser prorrogados por até 30 dias e posteriormente convertidos em prisão preventiva.

Até a última atualização, a defesa dos investigados não havia sido localizada para comentar o caso. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários