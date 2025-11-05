A modelo e influenciadora taiwanesa Iris Hsieh, de 31 anos, foi encontrada morta em uma banheira de hotel. Conhecida nas redes sociais e na plataforma OnlyFans como “Nurse Goddess”, ela foi vítima de assassinato, conforme confirmação da polícia.

O caso ocorreu em Kuala Lumpur, capital da Malásia, no dia 22 de outubro, mas a causa da morte foi divulgada apenas em 4 de novembro. Segundo o jornal New Straits Times, o rapper malaio Namewee (nome real Wee Meng Chee), de 42 anos, estava no quarto no momento do crime. Ele teria se encontrado com a influenciadora para discutir a produção de um vídeo.