06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Rapper é preso após modelo do OnlyFans ser achada morta

Por Da Redação | Kuala Lumpur, Malásia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Iris Hsieh
Iris Hsieh

A modelo e influenciadora taiwanesa Iris Hsieh, de 31 anos, foi encontrada morta em uma banheira de hotel. Conhecida nas redes sociais e na plataforma OnlyFans como “Nurse Goddess”, ela foi vítima de assassinato, conforme confirmação da polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu em Kuala Lumpur, capital da Malásia, no dia 22 de outubro, mas a causa da morte foi divulgada apenas em 4 de novembro. Segundo o jornal New Straits Times, o rapper malaio Namewee (nome real Wee Meng Chee), de 42 anos, estava no quarto no momento do crime. Ele teria se encontrado com a influenciadora para discutir a produção de um vídeo.

Após a morte da modelo, Namewee foi detido e submetido a exames toxicológicos, que apontaram resultado positivo para anfetaminas, metanfetamina, cetamina e THC. As autoridades continuam investigando o caso para determinar as circunstâncias exatas do homicídio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários