A Polícia Civil realiza buscas por um homem de 51 anos acusado de matar a própria mãe, de 72, dentro do apartamento onde ela morava. O crime foi descoberto no mesmo dia em que a vítima completaria aniversário.
O caso aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o relato de familiares, Rita, de 72 anos, não atendeu ligações nem respondeu mensagens, o que despertou preocupação. Parentes então foram até o imóvel e encontraram a idosa já sem vida.
Imagens de câmeras de segurança registraram o filho, identificado como Carlos, chegando e saindo do prédio pouco antes de o corpo ser localizado. A principal linha de investigação aponta que ele seria o autor do crime.
Carlos permanece foragido, e equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar seguem em diligências para tentar localizá-lo. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios de Guarulhos.