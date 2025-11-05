A Polícia Civil realiza buscas por um homem de 51 anos acusado de matar a própria mãe, de 72, dentro do apartamento onde ela morava. O crime foi descoberto no mesmo dia em que a vítima completaria aniversário.

O caso aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o relato de familiares, Rita, de 72 anos, não atendeu ligações nem respondeu mensagens, o que despertou preocupação. Parentes então foram até o imóvel e encontraram a idosa já sem vida.