Um jovem de 22 anos foi preso acusado de matar o próprio amigo de infância para demonstrar lealdade a uma facção criminosa. Segundo a Polícia Militar, o crime foi cometido por ordem do Comando Vermelho, após o suspeito tentar retornar ao grupo.
O caso aconteceu em Cáceres, cidade localizada a 218 km de Cuiabá. O autor foi identificado como Wagner Moreno de Souza, que teria atraído a vítima, Vinícius Henrique Tavares Macedo, de 19 anos, para uma emboscada na noite de sexta-feira (31).
De acordo com as investigações, Wagner convidou o amigo para consumir drogas e, ao chegar ao local combinado, Vinícius foi surpreendido e atacado pelo suspeito e por outros três comparsas.
A Polícia Militar informou que a motivação do crime seria o desejo de Wagner de provar sua fidelidade à facção criminosa. Os envolvidos foram identificados e devem responder por homicídio qualificado e associação criminosa.
As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca localizar os demais suspeitos de participação no assassinato.