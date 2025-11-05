Um jovem de 22 anos foi preso acusado de matar o próprio amigo de infância para demonstrar lealdade a uma facção criminosa. Segundo a Polícia Militar, o crime foi cometido por ordem do Comando Vermelho, após o suspeito tentar retornar ao grupo.

O caso aconteceu em Cáceres, cidade localizada a 218 km de Cuiabá. O autor foi identificado como Wagner Moreno de Souza, que teria atraído a vítima, Vinícius Henrique Tavares Macedo, de 19 anos, para uma emboscada na noite de sexta-feira (31).