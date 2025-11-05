05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

HOMICÍDIO

Matou amigo para jurar lealdade à facção

Por Da Redação | Cáceres
| Tempo de leitura: 1 min
Um jovem de 22 anos foi preso acusado de matar o próprio amigo de infância para demonstrar lealdade a uma facção criminosa. Segundo a Polícia Militar, o crime foi cometido por ordem do Comando Vermelho, após o suspeito tentar retornar ao grupo.

O caso aconteceu em Cáceres, cidade localizada a 218 km de Cuiabá. O autor foi identificado como Wagner Moreno de Souza, que teria atraído a vítima, Vinícius Henrique Tavares Macedo, de 19 anos, para uma emboscada na noite de sexta-feira (31).

De acordo com as investigações, Wagner convidou o amigo para consumir drogas e, ao chegar ao local combinado, Vinícius foi surpreendido e atacado pelo suspeito e por outros três comparsas.

A Polícia Militar informou que a motivação do crime seria o desejo de Wagner de provar sua fidelidade à facção criminosa. Os envolvidos foram identificados e devem responder por homicídio qualificado e associação criminosa.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca localizar os demais suspeitos de participação no assassinato.

