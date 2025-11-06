Paola da Silva, de Campo Grande do Piauí/PI, registrou o nível máximo de comprometimento de uma diretora com a prova do SAEB.

Quando uma aluna dormiu até tarde e não apareceu, a diretora não teve dúvidas: subiu na bicicleta e foi ela mesma buscar a estudante em casa.