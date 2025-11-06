06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DEDICAÇÃO

Para aluno não perder prova diretora o busca em casa de bicicleta

Por Da redação | Campo Grande
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Paola da Silva, de Campo Grande do Piauí/PI, registrou o nível máximo de comprometimento de uma diretora com a prova do SAEB.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Quando uma aluna dormiu até tarde e não apareceu, a diretora não teve dúvidas: subiu na bicicleta e foi ela mesma buscar a estudante em casa.

O vídeo mostra a missão de resgate, com a diretora pedalando pelas ruas da cidade, buscando a jovem e voltando com ela na garupa, de uniforme e tudo.

A dupla entra triunfante de bicicleta pelo pátio da escola, garantindo a presença na prova.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários