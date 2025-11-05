Um homem preso por violência doméstica conseguiu fugir da delegacia, mas retornou no dia seguinte para pedir desculpas. O caso inusitado foi registrado pela Polícia Civil e gerou surpresa entre os investigadores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O episódio aconteceu em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo as autoridades, Kleisson Marcelo da Silva, de 34 anos, escapou da Delegacia do Alto Maracanã na tarde de segunda-feira (3), depois de abrir a porta da carceragem enquanto os policiais organizavam a documentação do flagrante.
Na terça-feira (4), o suspeito voltou ao local acompanhado de um advogado e se apresentou voluntariamente. Ele afirmou estar arrependido da fuga e pediu desculpas aos agentes.
Após prestar depoimento, Kleisson foi liberado. O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que deve analisar a conduta do suspeito e as circunstâncias da fuga.