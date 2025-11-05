05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRISÃO

Fugiu da delegacia e depois voltou arrependido

Por Da Redação | Alto Maracanã (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Kleisson Marcelo da Silva
Kleisson Marcelo da Silva

Um homem preso por violência doméstica conseguiu fugir da delegacia, mas retornou no dia seguinte para pedir desculpas. O caso inusitado foi registrado pela Polícia Civil e gerou surpresa entre os investigadores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O episódio aconteceu em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo as autoridades, Kleisson Marcelo da Silva, de 34 anos, escapou da Delegacia do Alto Maracanã na tarde de segunda-feira (3), depois de abrir a porta da carceragem enquanto os policiais organizavam a documentação do flagrante.

Na terça-feira (4), o suspeito voltou ao local acompanhado de um advogado e se apresentou voluntariamente. Ele afirmou estar arrependido da fuga e pediu desculpas aos agentes.

Após prestar depoimento, Kleisson foi liberado. O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que deve analisar a conduta do suspeito e as circunstâncias da fuga.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários