OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ASSASSINATO

Grávida é morta ao lado do companheiro em casa

Por Da Redação | Formosa (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher grávida de seis meses foi morta a tiros junto com o companheiro dentro de casa. O bebê também não resistiu. O crime foi registrado na noite de terça-feira (data não informada) e é investigado pela Polícia Civil.

O caso aconteceu em Formosa, cidade do Entorno do Distrito Federal. Segundo o delegado João Rafael, as vítimas foram identificadas como Laislany da Silva Rabelo, de 24 anos, e Carlos Henrique Candido Gomes, de 32. Ambos foram atingidos por diversos disparos enquanto estavam no imóvel.

O suspeito fugiu logo após o ataque e ainda não foi localizado. A motivação do crime é investigada.

Até a última atualização, a defesa do suspeito não havia sido encontrada para comentar o caso. A Polícia Civil segue com as diligências para identificar e prender o autor dos disparos.