Uma mulher grávida de seis meses foi morta a tiros junto com o companheiro dentro de casa. O bebê também não resistiu. O crime foi registrado na noite de terça-feira (data não informada) e é investigado pela Polícia Civil.

O caso aconteceu em Formosa, cidade do Entorno do Distrito Federal. Segundo o delegado João Rafael, as vítimas foram identificadas como Laislany da Silva Rabelo, de 24 anos, e Carlos Henrique Candido Gomes, de 32. Ambos foram atingidos por diversos disparos enquanto estavam no imóvel.