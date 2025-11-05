As meninas do São José Basketball estão eliminadas. O time perdeu por 65 a 45 para o Campinas na noite desta quarta-feira (5), no ginásio do Tênis Clube, em Campinas, no segundo jogo da série melhor de três do Campeonato Paulista Feminino da modalidade, que está nas quartas de final.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, perde os dois jogos da série e, com isso, não haverá necessidade do terceiro confronto.
Como foi o jogo
Em quadra, o Campinas foi melhor que o São José no primeiro quarto, acertou na marcação e abriu seis pontos de frente: 18 a 12.
Depois, veio o segundo quarto e as joseenses novamente tiveram muitas dificuldades. Com isso, Campinas fez 15 a 10 no período e foi para o intervalo com 11 pontos de vantagem: 33 a 22.
Após o intervalo, o São José continuou com dificuldades e, sem poder ofensivo, viu Campinas fazer 16 a 8. Com isso, as donas da casa chegaram aos 49 a 30, ou seja, 19 pontos de frente.
No último quarto, ficou difícil para o São José tentar uma reação. E, mesmo com força de vontade, perdeu e se despediu do campeonato.
Jogos do playoff
2/11 – São José 54 x 62 Campinas – Teatrão
5/11 - Campinas 65 x 45 São José – Tênis Clube de Campinas