As meninas do São José Basketball estão eliminadas. O time perdeu por 65 a 45 para o Campinas na noite desta quarta-feira (5), no ginásio do Tênis Clube, em Campinas, no segundo jogo da série melhor de três do Campeonato Paulista Feminino da modalidade, que está nas quartas de final.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, perde os dois jogos da série e, com isso, não haverá necessidade do terceiro confronto.

Como foi o jogo