Um casal foi preso suspeito de matar uma idosa de 69 anos a golpes de tesoura e roubar cerca de R$ 50 mil da casa dela. A mulher confessou o crime durante o depoimento à Polícia Civil, afirmando que a motivação foi financeira.

O caso ocorreu em 26 de agosto de 2025, mas o corpo da vítima só foi encontrado dias depois, em 8 de setembro, já em estado de decomposição, dentro de sua residência. A idosa apresentava ferimentos profundos no pescoço. O casal era inquilino da vítima e havia deixado o imóvel pouco antes do crime, alegando dificuldades para pagar o aluguel.