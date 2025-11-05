05 de novembro de 2025
Idosa morre após receber golpes de tesoura de inquilinos

Por Da Redação | Itapetininga
Idosa morre após receber golpes de tesoura

Um casal foi preso suspeito de matar uma idosa de 69 anos a golpes de tesoura e roubar cerca de R$ 50 mil da casa dela. A mulher confessou o crime durante o depoimento à Polícia Civil, afirmando que a motivação foi financeira.

O caso ocorreu em 26 de agosto de 2025, mas o corpo da vítima só foi encontrado dias depois, em 8 de setembro, já em estado de decomposição, dentro de sua residência. A idosa apresentava ferimentos profundos no pescoço. O casal era inquilino da vítima e havia deixado o imóvel pouco antes do crime, alegando dificuldades para pagar o aluguel.

De acordo com as investigações, no mesmo dia do homicídio, os suspeitos venderam o celular da vítima em uma loja da cidade e, dias depois, compraram uma motocicleta zero quilômetro, quitando o valor em espécie. As evidências levaram a polícia a solicitar a prisão temporária dos dois, que foi autorizada pela Justiça.

Durante o interrogatório, a mulher relatou que simulou uma visita à casa da idosa antes de atacá-la e roubar o dinheiro que sabia estar guardado no local. Já o companheiro negou participação direta no assassinato, mas admitiu ter incentivado o crime, além de ajudar a vender o celular e queimar as roupas sujas de sangue usadas pela esposa.

Os policiais apreenderam celulares e objetos adquiridos com o dinheiro do roubo, que serão periciados para reforçar as provas. O casal permanece preso e à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue para determinar a real participação de cada um no latrocínio.