A Polícia Civil investiga uma denúncia de que quatro alunos do ensino fundamental teriam planejado envenenar duas professoras com o uso de chumbinho. O caso foi registrado na última sexta-feira (31) e causou grande preocupação entre pais e funcionários da escola.

O episódio aconteceu no bairro São Caetano, em Salvador, capital da Bahia. De acordo com o boletim de ocorrência, três meninas e um menino, todos com 12 anos, teriam combinado colocar o veneno em doces que seriam entregues a duas docentes. A motivação, segundo a investigação inicial, seria o medo de ficarem em recuperação escolar.