A Polícia Civil investiga uma denúncia de que quatro alunos do ensino fundamental teriam planejado envenenar duas professoras com o uso de chumbinho. O caso foi registrado na última sexta-feira (31) e causou grande preocupação entre pais e funcionários da escola.
O episódio aconteceu no bairro São Caetano, em Salvador, capital da Bahia. De acordo com o boletim de ocorrência, três meninas e um menino, todos com 12 anos, teriam combinado colocar o veneno em doces que seriam entregues a duas docentes. A motivação, segundo a investigação inicial, seria o medo de ficarem em recuperação escolar.
O plano só não foi executado porque outro estudante descobriu a intenção do grupo e avisou a direção da unidade. Ao serem questionados, os quatro alunos confessaram a armação, mas negaram ter levado o produto para dentro da escola.
Em um áudio compartilhado entre educadores da rede municipal, uma das professoras que seria alvo do ataque expressa indignação e alerta os colegas para redobrarem os cuidados: “Fiquem atentos, em alerta. Não aceitem nada. Infelizmente, estamos vivendo assim.”
O caso é apurado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca), com apoio da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Os alunos foram afastados temporariamente das aulas presenciais e seguem com atividades em casa, acompanhados por equipe psicológica.