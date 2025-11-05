Um homem foi morto pela Polícia Militar após fazer o próprio filho, de 5 anos, refém durante a noite desta segunda-feira (3). A criança conseguiu escapar momentos antes da ação policial.

O caso aconteceu em Tibagi, cidade com cerca de 20 mil habitantes nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a PM, o homem ameaçava matar o filho pressionando uma faca em seu pescoço, após um desentendimento familiar. As identidades dos envolvidos e as causas da briga não foram divulgadas.