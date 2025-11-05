Um homem foi morto pela Polícia Militar após fazer o próprio filho, de 5 anos, refém durante a noite desta segunda-feira (3). A criança conseguiu escapar momentos antes da ação policial.
O caso aconteceu em Tibagi, cidade com cerca de 20 mil habitantes nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a PM, o homem ameaçava matar o filho pressionando uma faca em seu pescoço, após um desentendimento familiar. As identidades dos envolvidos e as causas da briga não foram divulgadas.
A ocorrência teve início por volta das 18h, e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), sediado em Curitiba, chegou a ser acionado para atuar na negociação. No entanto, por volta das 23h20, a criança conseguiu escapar da casa antes da chegada da equipe especializada.
De acordo com a corporação, o homem fugiu para uma área de mata próxima. Durante as buscas, ele teria desobedecido às ordens de rendição e avançado contra os policiais com uma faca. Diante da situação, os agentes reagiram e atiraram, resultando na morte do suspeito.
A Polícia Militar informou que a criança não ficou ferida e recebeu atendimento após o fim da ocorrência. O caso será investigado pelas autoridades locais.