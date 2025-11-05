Um professor de 47 anos foi preso em flagrante acusado de importunar sexualmente um adolescente de 15 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (28), poucas horas após o homem aplicar uma prova na escola onde o jovem estuda.

O caso aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo as investigações, o professor teria feito contato com o estudante por meio das redes sociais e passado a enviar mensagens de teor sexual. O adolescente denunciou o assédio, o que permitiu o início das apurações.