05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Professor de 47 anos envia mensagens picantes a alunas e é preso

Por Da Redação | Cascavel (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Professor de 47 anos envia mensagens picantes a alunas e é preso
Professor de 47 anos envia mensagens picantes a alunas e é preso

Um professor de 47 anos foi preso em flagrante acusado de importunar sexualmente um adolescente de 15 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (28), poucas horas após o homem aplicar uma prova na escola onde o jovem estuda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo as investigações, o professor teria feito contato com o estudante por meio das redes sociais e passado a enviar mensagens de teor sexual. O adolescente denunciou o assédio, o que permitiu o início das apurações.

Com base nas informações reunidas, os agentes localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. Ele foi autuado pelos crimes de importunação sexual e assédio sexual, previstos no Código Penal.

O homem foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários