Uma funcionária de uma distribuidora de bebidas foi flagrada desviando dinheiro do caixa e acabou detida após confessar o crime. O caso foi descoberto pelo próprio dono do estabelecimento, que registrou dezenas de vídeos comprovando os furtos diários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O episódio aconteceu em Vila Velha, na região de Alvorada. De acordo com o proprietário, as imagens mostravam a funcionária retirando cerca de R$ 600 por dia do caixa. Após reunir mais de 70 gravações, ele decidiu confrontar a mulher, registrando o momento em que ela admitia os desvios.