

Luiz Carlos Munhoz morreu nesta quarta-feira (5), em Jacareí, aos 74 anos. A cerimônia de despedida acontece nesta quinta, das 11h às 15h, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.

Simples, humilde e trabalhador, Luiz Carlos deixou muitos amigos. E, também, muita lição de vida durante tantos anos. Nas redes sociais, muitos lamentaram a partida dele.

Luiz Antônio Melquiades foi um dos amigos que o homenageou. "Foi meu amigo irmão, trabalhou comigo era um guerreiro sem limites", escreveu.