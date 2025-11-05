Luiz Carlos Munhoz morreu nesta quarta-feira (5), em Jacareí, aos 74 anos. A cerimônia de despedida acontece nesta quinta, das 11h às 15h, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.
Simples, humilde e trabalhador, Luiz Carlos deixou muitos amigos. E, também, muita lição de vida durante tantos anos. Nas redes sociais, muitos lamentaram a partida dele.
Luiz Antônio Melquiades foi um dos amigos que o homenageou. "Foi meu amigo irmão, trabalhou comigo era um guerreiro sem limites", escreveu.
Talita Capi também destacou as qualidades dele e deixou forças aos familiares. "Grande senhor Luiz , que Deus o receba de braços abertos ! Meus sentimentos a todos que ficam", afirmou.