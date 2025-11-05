05 de novembro de 2025
LUTO

Adeus senhor Luiz, aos 74 anos, no Vale; muitas saudades

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Luiz Carlos Munhoz
Luiz Carlos Munhoz


Luiz Carlos Munhoz morreu nesta quarta-feira (5), em Jacareí, aos 74 anos. A cerimônia de despedida acontece nesta quinta, das 11h às 15h, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.

Simples, humilde e trabalhador, Luiz Carlos deixou muitos amigos. E, também, muita lição de vida durante tantos anos. Nas redes sociais, muitos lamentaram a partida dele.

Luiz Antônio Melquiades foi um dos amigos que o homenageou. "Foi meu amigo irmão, trabalhou comigo era um guerreiro sem limites", escreveu.

Talita Capi também destacou as qualidades dele e deixou forças aos familiares. "Grande senhor Luiz , que Deus o receba de braços abertos ! Meus sentimentos a todos que ficam", afirmou.

