TRAGÉDIA

'Vou morrer aqui'; mulher manda áudio após acidente grave

Por Da Redação | Rio Branco
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Rakel Cristina Muniz
Rakel Cristina Muniz

Uma técnica de enfermagem de 49 anos pediu socorro por mensagem de voz logo após sofrer um acidente de trânsito na noite de domingo (2). Rakel Cristina Muniz de Lima chegou a enviar áudios em tom de desespero enquanto aguardava ajuda.

O caso aconteceu em Rio Branco. Após o acidente, Rakel acionou pessoas próximas pedindo apoio imediato. Nos áudios, a profissional de saúde relatava fortes dores e dificuldade para permanecer consciente, demonstrando preocupação com seu estado e com a demora no atendimento.

Equipes de socorro foram mobilizadas após o recebimento das mensagens. A técnica de enfermagem era conhecida na área da saúde e trabalhava há anos no atendimento à população.

As circunstâncias do acidente ainda estão em apuração pelas autoridades. Familiares e colegas lamentaram o ocorrido e destacaram a dedicação da profissional à carreira.

