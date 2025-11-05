Uma técnica de enfermagem de 49 anos pediu socorro por mensagem de voz logo após sofrer um acidente de trânsito na noite de domingo (2). Rakel Cristina Muniz de Lima chegou a enviar áudios em tom de desespero enquanto aguardava ajuda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Rio Branco. Após o acidente, Rakel acionou pessoas próximas pedindo apoio imediato. Nos áudios, a profissional de saúde relatava fortes dores e dificuldade para permanecer consciente, demonstrando preocupação com seu estado e com a demora no atendimento.