05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MEIO AMBIENTE

Bombeiros resgatam carcará ferido em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta quarta-feira (5), um carcará que estava ferido no bairro Capricórnio, em Caraguatatuba. A equipe foi acionada após moradores avistarem a ave em dificuldade.

Durante a ação, os bombeiros utilizaram técnicas de contenção adequadas, garantindo a segurança tanto do animal quanto dos envolvidos no resgate. Após o atendimento inicial, o carcará foi encaminhado à Polícia Ambiental, que ficará responsável pelos cuidados e pela destinação correta da ave.

As autoridades orientam que, ao encontrar um animal silvestre ferido, a população evite qualquer tentativa de captura. O recomendado é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou a Polícia Ambiental pelo telefone 190.

