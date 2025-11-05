O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta quarta-feira (5), um carcará que estava ferido no bairro Capricórnio, em Caraguatatuba. A equipe foi acionada após moradores avistarem a ave em dificuldade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante a ação, os bombeiros utilizaram técnicas de contenção adequadas, garantindo a segurança tanto do animal quanto dos envolvidos no resgate. Após o atendimento inicial, o carcará foi encaminhado à Polícia Ambiental, que ficará responsável pelos cuidados e pela destinação correta da ave.