Nesta quinta-feira (6), o Palmeiras recebe o Santos no calor do Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), em mais um daqueles clássicos que fazem o coração do torcedor bater mais forte. O duelo promete ser eletrizante, com o Verdão buscando manter o embalo na liderança da Série A e o Peixe lutando bravamente para escapar da temida zona de rebaixamento.
Depois de garantir vaga na final da Libertadores, o time de Abel Ferreira chega com a confiança nas nuvens. O Allianz deve estar lotado, pulsando em verde e branco, pronto para empurrar o Verdão rumo a mais uma vitória diante do rival histórico. Já o Santos, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, entra em campo com a corda no pescoço, precisando desesperadamente somar pontos para respirar aliviado no Brasileirão.
Onde assistir ao jogo Palmeiras x Santos
O clássico entre Palmeiras x Santos, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), com exibição ao vivo no SporTV (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view).
Prováveis escalações de Palmeiras x Santos
Palmeiras
Sem poder contar com Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho (lesionados), além de Aníbal Moreno (suspenso), o Verdão deve entrar em campo com: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Flaco López, Vitor Roque.
Santos
O Peixe terá a ausência de Luan Peres (suspenso) e ainda espera por Neymar, que é dúvida por causa do gramado sintético do Allianz. Mayke também preocupa o departamento médico. A provável escalação é: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Frías, Souza (Escobar), João Schimdt (William Arão), Zé Rafael, Victor Hugo, Rollheiser, Barreal, Lautaro Díaz.
Arbitragem de Palmeiras x Santos
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)