Nesta quinta-feira (6), o Palmeiras recebe o Santos no calor do Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), em mais um daqueles clássicos que fazem o coração do torcedor bater mais forte. O duelo promete ser eletrizante, com o Verdão buscando manter o embalo na liderança da Série A e o Peixe lutando bravamente para escapar da temida zona de rebaixamento.

Depois de garantir vaga na final da Libertadores, o time de Abel Ferreira chega com a confiança nas nuvens. O Allianz deve estar lotado, pulsando em verde e branco, pronto para empurrar o Verdão rumo a mais uma vitória diante do rival histórico. Já o Santos, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, entra em campo com a corda no pescoço, precisando desesperadamente somar pontos para respirar aliviado no Brasileirão.

Onde assistir ao jogo Palmeiras x Santos

O clássico entre Palmeiras x Santos, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), com exibição ao vivo no SporTV (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações de Palmeiras x Santos

Palmeiras