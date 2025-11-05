O governo paulista foi condenado a indenizar a família de um homem morto durante uma abordagem da Polícia Militar ocorrida em 2021, em São José dos Campos.

A sentença, em primeira instância, fixou o valor de R$ 900 mil e prevê ainda o pagamento de pensão mensal às duas filhas da vítima até os 25 anos. A decisão ainda pode ser contestada. O caso ocorreu em São José dos Campos.

