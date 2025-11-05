A comunidade do Jardim Diamante está de luto pela morte de Marino Menossi, aos 85 anos, conhecido carinhosamente como Senhor Mário, proprietário do tradicional Bar do Senhor Mário, no bairro da zona leste. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, em nota publicada nas redeso sociais. A cerimônia de despedida acontece ainda na noite desta quarta (5), no Crematório Parque das Flores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o comunicado, o comerciante era uma figura querida no bairro e mantinha forte relação com moradores e clientes. O bar, ponto de encontro e convivência, transformou o nome de Marino em referência afetiva na região, sempre associado à boa conversa, amizade e acolhimento.