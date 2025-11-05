05 de novembro de 2025
DESPEDIDA

Adeus Senhor Mario; aos 85 anos, deixa o Jardim Diamante de luto

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Marino Menossi, o 'Senhor Mario'
Marino Menossi, o 'Senhor Mario'

A comunidade do Jardim Diamante está de luto pela morte de Marino Menossi, aos 85 anos, conhecido carinhosamente como Senhor Mário, proprietário do tradicional Bar do Senhor Mário, no bairro da zona leste. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, em nota publicada nas redeso sociais. A cerimônia de despedida acontece ainda na noite desta quarta (5), no Crematório Parque das Flores.

De acordo com o comunicado, o comerciante era uma figura querida no bairro e mantinha forte relação com moradores e clientes. O bar, ponto de encontro e convivência, transformou o nome de Marino em referência afetiva na região, sempre associado à boa conversa, amizade e acolhimento.

“Deixará muitas saudades e lembranças marcadas em nossa comunidade. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos”, diz a mensagem divulgada por quem conviveu com ele.

Ainda não há informações oficiais sobre velório e sepultamento. Moradores e frequentadores do bairro têm prestado homenagens e agradecido pelos anos de convivência com o comerciante.

