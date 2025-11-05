Uma mulher conhecida nas redes sociais como “Barbie humana” foi encontrada morta dentro de um imóvel na noite de domingo (2). A vítima, identificada como Bárbara Jankavski, estava na companhia de um defensor público, que afirmou à polícia ter contratado os serviços dela e relatou que ambos consumiram drogas antes do óbito.
O caso ocorreu na região da Lapa, zona oeste de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, Bárbara chegou ao apartamento na Rua Sepetiba por volta da 1h e permaneceu no local durante todo o dia. O defensor público relatou que a jovem tossia repetidas vezes, até adormecer ao lado dele enquanto assistiam televisão.
Ainda segundo o depoimento, ao perceber que Bárbara não apresentava sinais de movimento, ele chamou o Samu e iniciou manobras de reanimação por cerca de nove minutos, mas ela não respondeu. A equipe médica constatou a morte às 21h07. A Polícia Militar foi acionada em seguida.
No local também estava uma amiga do defensor público. Ela declarou que passou o dia no apartamento ao lado da vítima e do homem, mas havia deixado o cômodo antes de Bárbara ser encontrada inconsciente. A testemunha disse ainda que a mulher havia caído por volta das 4h da manhã, machucando o olho esquerdo.
Os policiais relataram que o corpo foi localizado de barriga para cima, apenas de calcinha, e apresentava uma lesão no olho e marcas nas costas. A investigação deve apurar as circunstâncias da morte.