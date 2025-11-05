Uma tragédia abalou profundamente a comunidade da Praia de Itamambuca, em Ubatuba, na noite desta terça-feira (4). O pequeno Henri Faustino dos Santos, de apenas três anos, morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo municipal, por volta das 19h10, na Rua Manoel Soares da Silva.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo um Mercedes-Benz/Induscar Foz2400U, da empresa Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda, era conduzido por um motorista de 46 anos, que seguia em sua rota habitual quando o acidente ocorreu.