Uma tragédia abalou profundamente a comunidade da Praia de Itamambuca, em Ubatuba, na noite desta terça-feira (4). O pequeno Henri Faustino dos Santos, de apenas três anos, morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo municipal, por volta das 19h10, na Rua Manoel Soares da Silva.
De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo um Mercedes-Benz/Induscar Foz2400U, da empresa Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda, era conduzido por um motorista de 46 anos, que seguia em sua rota habitual quando o acidente ocorreu.
Segundo relatos, o ônibus havia parado para o embarque e desembarque de passageiros. Logo após retomar o movimento, o motorista ouviu gritos e parou imediatamente. Ao descer, percebeu que uma criança havia sido atropelada.
Testemunhas contaram à Guarda Civil Metropolitana que o menino havia saído de casa sozinho, sem roupas, e correu até a via pública, passando sob o ônibus no momento em que o veículo arrancava. O motorista não teria visto a criança antes do impacto.
Henri chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O teste do bafômetro realizado no condutor apontou 0,00 mg/L, descartando o consumo de álcool.
A morte do menino causou profunda comoção em toda a cidade. Moradores, amigos e times amadores de futebol manifestaram solidariedade à família. Clubes como Estufa FC, Nova Era FC e Galácticos SG FC publicaram notas de pesar nas redes sociais em apoio ao pai da criança, Nicolas Faustino, atleta bastante conhecido no futebol local.
Além disso, a Prefeitura de Ubatuba também emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido. No comunicado, a administração municipal manifestou solidariedade à família e à equipe da EMEI Maria Alice Leite da Silva, onde Henri estudava. “A Prefeitura de Ubatuba lamenta o falecimento do aluno da Rede Municipal de Ensino, Henri Faustino dos Santos, em decorrência de um acidente na noite de terça-feira (4). A administração municipal, incluindo a Secretaria Municipal de Educação e a equipe da EMEI Maria Alice Leite da Silva, manifesta solidariedade à família, principalmente à mãe do estudante da educação infantil, que presenciou os acontecimentos. Segundo a comunidade escolar, Henry era uma criança amável e cheia de luz. A prefeitura deseja força aos familiares e amigos para superarem esse momento difícil.”
A tragédia também provocou revolta em parte da população. Alguns moradores depredaram o ônibus após o acidente, exigindo a intervenção da Guarda Civil para conter os ânimos e proteger o motorista, que foi acolhido por um morador até a chegada da polícia. O veículo foi removido por outro funcionário da empresa.
O delegado João Marcos Noman de Alencar, responsável pelo caso, afirmou em análise preliminar que não há indícios de imprudência, negligência ou imperícia por parte do condutor. Para ele, trata-se de uma fatalidade imprevisível, causada por um ato espontâneo e inesperado da criança.
Com base no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, não foi lavrado auto de prisão em flagrante. O caso segue em inquérito policial, com perícia no veículo e oitiva de testemunhas para esclarecer todos os detalhes do acidente.