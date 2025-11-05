05 de novembro de 2025
OPERAÇÃO

Polícia prende foragido de facção em Operação Hydra em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Polícia Civil

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté prendeu, nesta quarta-feira (5), mais um integrante de uma facção criminosa que atuava no tráfico de drogas no Residencial Bem Viver, em Pindamonhangaba.

A ação faz parte da Operação Hydra, que já resultou em 33 mandados de prisão desde o início das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, o detido era considerado foragido e tinha contra si um mandado de prisão temporária em aberto.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam celulares e um rádio comunicador (HT), equipamentos que seriam utilizados para a atividade criminosa e comunicação interna do grupo.

A Operação Hydra revelou a existência de uma célula do crime organizado que se estabeleceu no conjunto habitacional, controlando parte do tráfico na região. Segundo a DEIC, as investigações seguem em andamento e novos desdobramentos são esperados.

A Polícia Civil afirma que o trabalho tem como objetivo desarticular totalmente a atuação da facção criminosa no local, garantindo mais segurança aos moradores e responsabilizando os envolvidos pelas práticas ilícitas.

