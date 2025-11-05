A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté prendeu, nesta quarta-feira (5), mais um integrante de uma facção criminosa que atuava no tráfico de drogas no Residencial Bem Viver, em Pindamonhangaba.

A ação faz parte da Operação Hydra, que já resultou em 33 mandados de prisão desde o início das investigações.