Com mais de 700 mil habitantes, São José dos Campos tem uma infinidade de nomes a batizar seus moradores. Eles estão listados na plataforma ‘Nomes do Brasil’, que permite consultar os nomes mais populares em todas as cidades do país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Criada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística), a ferramenta revela que Maria e José são os nomes mais populares em São José dos Campos, com 36.771 e 14.404 pessoas na cidade (veja lista dos nomes mais populares abaixo).