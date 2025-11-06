06 de novembro de 2025
NOMES DIFERENTES

Mei, Rau, Cosma, Wu e Queren: veja nomes curiosos em São José

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Registro de nome em cartório (imagem ilustrativa)
Registro de nome em cartório (imagem ilustrativa)

Com mais de 700 mil habitantes, São José dos Campos tem uma infinidade de nomes a batizar seus moradores. Eles estão listados na plataforma ‘Nomes do Brasil’, que permite consultar os nomes mais populares em todas as cidades do país.

Criada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística), a ferramenta revela que Maria e José são os nomes mais populares em São José dos Campos, com 36.771 e 14.404 pessoas na cidade (veja lista dos nomes mais populares abaixo).

No entanto, há nomes mais exclusivos (e curiosos) na lista do IBGE em São José dos Campos, conforme mostra OVALE após uma pesquisa na plataforma. A maioria desses nomes curiosos têm poucos habitantes batizados.

Há nomes como Mei, Rau, Cosma, Queren, Deusa, Rebert, Corina, Aba, Goncalina, Onivaldo, Wu, Sabastião, Benetido, Dorcas, Job e Orildo.

Outros foram registrados com nome de famosos, como Romário, Rivelino, Yoko. John Lennon e Elvis. A plataforma pode ser acessada por meio de link (clique aqui).

Veja a lista de nomes curiosos em São José dos Campos:

 

Veja a lista dos 25 nomes mais populares em São José dos Campos:

