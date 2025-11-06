O PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho, duas das maiores e mais temidas facções criminosos do país, estão em guerra por territórios e pelo tráfico de drogas no Vale do Paraíba.
“Essa relação entre PCC e Comando Vermelho já foi amigável, depois eles romperam. Hoje a situação é de rompimento. Já houve homicídios aqui no Vale do Paraíba relacionados a essa disputa. Há presença do Comando Vermelho na região”, disse o promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), órgão especializado do Ministério Público de São Paulo.
Em participação no Documento OVALE Cast, uma grande reportagem em formato de podcast, Castilho falou sobre a disputa do PCC e do CV na região, que surgiu após o PCC se concentrar na venda de drogas no atacado, abrindo mão do varejo. Contudo, a facção voltou atrás.
“O PCC havia abandonado esse tráfico regional, o que a gente chamava antigamente de biqueiras, para se dedicar ao tráfico internacional. E isso causou consequências”, afirmou Castilho.
