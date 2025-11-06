O PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho, duas das maiores e mais temidas facções criminosos do país, estão em guerra por territórios e pelo tráfico de drogas no Vale do Paraíba.

“Essa relação entre PCC e Comando Vermelho já foi amigável, depois eles romperam. Hoje a situação é de rompimento. Já houve homicídios aqui no Vale do Paraíba relacionados a essa disputa. Há presença do Comando Vermelho na região”, disse o promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), órgão especializado do Ministério Público de São Paulo.