O número de uniões consensuais cresceu oito vezes acima dos casamentos civis e religiosos no Vale do Paraíba em 12 anos, segundo levantamento divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (5).

Em 2010, o número de uniões consensuais na região era de 266.572, o que representava 26,88% do total das uniões conjugais. Em 2022, o número subiu para 330.347, um aumento de 24%, passando a representar 28,65% do total de uniões conjugais.