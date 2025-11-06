A sexta-feira (7) será de tempo firme e temperaturas altas na RMVale, conforme dados do Climatempo. O sol aparece em todas as cidades, mas acompanhado por muitas nuvens ao longo do dia. Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva para a maioria dos municípios.

Em São José dos Campos, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 29°C, com sol e períodos de céu nublado durante o dia e noite com muitas nuvens. Já em Taubaté, o cenário será parecido, com temperaturas entre 17°C e 32°C e tempo firme — o céu fica mais encoberto à noite, mas sem registro de precipitação.