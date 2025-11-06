06 de novembro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para São José nesta sexta? (7) Confira

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
A sexta-feira (7) será de tempo firme e temperaturas altas na RMVale, conforme dados do Climatempo. O sol aparece em todas as cidades, mas acompanhado por muitas nuvens ao longo do dia. Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva para a maioria dos municípios.

Em São José dos Campos, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 29°C, com sol e períodos de céu nublado durante o dia e noite com muitas nuvens. Já em Taubaté, o cenário será parecido, com temperaturas entre 17°C e 32°C e tempo firme — o céu fica mais encoberto à noite, mas sem registro de precipitação.

No Litoral Norte, Caraguatatuba terá mínima de 17°C e máxima de 24°C, sob sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, principalmente à noite. Em Guaratinguetá, o dia também será de sol e muitas nuvens, com termômetros variando entre 17°C e 30°C e sem previsão de chuva.

A exceção é Campos do Jordão, onde o tempo deve ser mais ameno e instável. A cidade serrana deve registrar mínima de 12°C e máxima de 26°C, com possibilidade de garoa à noite e umidade relativa do ar chegando a 73%.

De forma geral, a RMVale terá uma sexta-feira quente e abafada, marcada por nebulosidade variável, mas com o predomínio do tempo seco em quase toda a região.