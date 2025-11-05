A Câmara de Taubaté vai promover no próximo dia 14, a partir das 9h, uma audiência pública para debater o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa criar a taxa de lixo no município.

Proposto pelo líder do governo, vereador Alberto Barreto (PRD), o requerimento que solicita a audiência foi aprovado por unanimidade na sessão dessa terça-feira (4). Na mesma sessão, foi lido o projeto, que passará pela análise dos órgãos técnicos da Câmara e das comissões permanentes antes de ser votado. Como o prefeito solicitou regime de urgência, a proposta terá que ser votada em até 45 dias - caso isso não ocorra, a pauta da Câmara ficará travada.