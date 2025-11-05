A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu, nesta quarta-feira (5), o segundo suspeito envolvido no homicídio ocorrido no dia 8 de outubro deste ano, no bairro Ana Rosa.
De acordo com a Polícia Civil, um dos envolvidos já havia sido preso um dia após o crime, ocasião em que o veículo utilizado na ação também foi apreendido.
A partir da continuidade das investigações, os policiais identificaram o segundo suspeito e solicitaram à Justiça a expedição de mandado de prisão.
O homem foi localizado e capturado na cidade de Pindamonhangaba. Ele está à disposição da Justiça.
As investigações seguem em andamento para a coleta de novas provas e para esclarecer a motivação do crime.