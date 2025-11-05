05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
POLÍCIA CIVIL

Deic de Taubaté prende segundo suspeito de homicídio

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Polícia Civil

A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu, nesta quarta-feira (5), o segundo suspeito envolvido no homicídio ocorrido no dia 8 de outubro deste ano, no bairro Ana Rosa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, um dos envolvidos já havia sido preso um dia após o crime, ocasião em que o veículo utilizado na ação também foi apreendido.

A partir da continuidade das investigações, os policiais identificaram o segundo suspeito e solicitaram à Justiça a expedição de mandado de prisão.

O homem foi localizado e capturado na cidade de Pindamonhangaba. Ele está à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para a coleta de novas provas e para esclarecer a motivação do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários