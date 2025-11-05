05 de novembro de 2025
MORTE

Homem é encontrado morto na Praia Grande, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Gloogle Maps

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5) na Praia Grande, em Ubatuba.

Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), surfistas avistaram a vítima no mar, próximo ao quiosque Ponto de Encontro, e sinalizaram para os guarda-vidas.

O corpo foi retirado da água por dois guarda-vidas temporários que estavam em serviço no local.

De acordo com o relatório de ocorrência, a vítima já apresentava sinais de rigidez nos membros e mandíbula, indicando que o óbito teria ocorrido horas antes do resgate.

A equipe realizou o protocolo de atendimento para afogamento de grau 6, incluindo o uso de desfibrilador externo (DEA), que não recomendou o choque. As manobras foram mantidas até a chegada do SAMU, que constatou o óbito no local.

A médica responsável pela equipe do SAMU informou que a morte provavelmente ocorreu cerca de seis horas antes da retirada do corpo da água. Não havia sinais aparentes de violência. A principal hipótese é de afogamento ou mal súbito.

A vítima foi identificada inicialmente como Valdeci, de aproximadamente 64 anos, pardo, com cerca de 1,60m de altura, tatuagens nos braços e roupas simples (bermuda preta, camiseta cinza e tênis preto). Ele não portava documentos.

Um surfista que ajudou no resgate e testemunhou a ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Polícia. O delegado de plantão, Dr. Eduardo Cembranelli, decidiu dispensar a perícia. O corpo foi recolhido pela funerária responsável e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será confirmada a causa da morte e realizada a identificação oficial.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso.

