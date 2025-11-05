Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5) na Praia Grande, em Ubatuba.

Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), surfistas avistaram a vítima no mar, próximo ao quiosque Ponto de Encontro, e sinalizaram para os guarda-vidas.



Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.