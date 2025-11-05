Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5) na Praia Grande, em Ubatuba.
Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), surfistas avistaram a vítima no mar, próximo ao quiosque Ponto de Encontro, e sinalizaram para os guarda-vidas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O corpo foi retirado da água por dois guarda-vidas temporários que estavam em serviço no local.
De acordo com o relatório de ocorrência, a vítima já apresentava sinais de rigidez nos membros e mandíbula, indicando que o óbito teria ocorrido horas antes do resgate.
A equipe realizou o protocolo de atendimento para afogamento de grau 6, incluindo o uso de desfibrilador externo (DEA), que não recomendou o choque. As manobras foram mantidas até a chegada do SAMU, que constatou o óbito no local.
A médica responsável pela equipe do SAMU informou que a morte provavelmente ocorreu cerca de seis horas antes da retirada do corpo da água. Não havia sinais aparentes de violência. A principal hipótese é de afogamento ou mal súbito.
A vítima foi identificada inicialmente como Valdeci, de aproximadamente 64 anos, pardo, com cerca de 1,60m de altura, tatuagens nos braços e roupas simples (bermuda preta, camiseta cinza e tênis preto). Ele não portava documentos.
Um surfista que ajudou no resgate e testemunhou a ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Polícia. O delegado de plantão, Dr. Eduardo Cembranelli, decidiu dispensar a perícia. O corpo foi recolhido pela funerária responsável e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será confirmada a causa da morte e realizada a identificação oficial.
A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso.