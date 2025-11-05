A Justiça de São José dos Campos condenou 11 réus ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) por crimes de lavagem de dinheiro, extorsão e organização criminosa. Entre os condenados estão empresários da região que, segundo o Ministério Público, movimentaram cerca de R$ 500 milhões em um esquema de lavagem de dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a sentença, os envolvidos mantinham um sofisticado esquema de empréstimos ilegais com juros abusivos, usados para extorquir comerciantes e empresários locais. As vítimas eram coagidas a pagar valores muito acima do permitido por lei — muitas vezes sob ameaças de violência ou de perda de patrimônio.