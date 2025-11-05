Vídeo obtido por OVALE mostra o acidente que causou o capotamento de um carro na região sul de São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (5). Três estudantes, de 19 e 17 anos, estavam no veículo. Eles foram socorridos e levados para unidades de saúde da cidade para a realização de exames.
O acidente aconteceu na avenida Bacabal, em frente ao McDonald’s, na zona sul de São José. Os estudantes estavam em um Hyundai Azera, na faixa da esquerda da avenida, quando um Toyota Corolla mudou de faixa e entrou na frente do Azera, que bateu e capotou.
Um estudante de 19 anos dirigia o veículo e levava dois amigos de 17 anos. Eles tinham acabado de sair da escola, segundo a irmã do condutor. Estilhaços de vidro e a ação do airbag causaram ferimentos nos estudantes, que passaram por exames para saber se há lesões mais graves.
“Não morreu porque não era a hora”, disse a irmã do estudante que dirigia o carro. Ela afirmou que os três estavam com cinto de segurança no veículo. “Meu irmão garante que não estava correndo ou fazendo barbeiragem.”
Equipes do resgate e da Secretaria de Mobilidade Urbana foram acionadas e permaneceram no local prestando atendimento e controlando o tráfego, que apresentou lentidão em ambos os sentidos.
A irmã do estudante disse que a família já conversou com o motorista do Corolla, que tem cerca de 60 anos. O acidente está sendo tratado de forma amigável entre as partes e será investigado pela seguradora.
“Já conversamos com o dono do Corolla e a seguradora. Já estamos vendo essa questão da responsabilidade, para arcar com os prejuízos. Não houve briga. Saíram conversando de forma amigável”, disse a irmã. Ela disse que o Azera deu perda total.
“Foi um momento delicado e poderia ter ocorrido uma tragédia. Estamos buscando vídeos de outros lugares para identificar o que aconteceu antes da colisão”, afirmou.