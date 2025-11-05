Vídeo obtido por OVALE mostra o acidente que causou o capotamento de um carro na região sul de São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (5). Três estudantes, de 19 e 17 anos, estavam no veículo. Eles foram socorridos e levados para unidades de saúde da cidade para a realização de exames.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na avenida Bacabal, em frente ao McDonald’s, na zona sul de São José. Os estudantes estavam em um Hyundai Azera, na faixa da esquerda da avenida, quando um Toyota Corolla mudou de faixa e entrou na frente do Azera, que bateu e capotou.