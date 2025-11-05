05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EMPREGO

PAT Caraguatatuba atualiza oferta de vagas; 294 oportunidades

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba atualizou a oferta de oportunidades de emprego abertas nesta quarta-feira (5). São 294 vagas para pessoas com diversos níveis de experiência e escolaridade e em vários setores, incluindo comércio, serviços, construção civil, hotelaria, administração e outros.

Há também vagas destinadas a PCDs (Pessoas com Deficiência).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Candidatos interessados devem verificar os critérios de cada vaga no site oficial da prefeitura.

Os currículos são recebidos presencialmente nos postos de atendimento.

Moradores da Região Sul devem se dirigir ao Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), no Travessão, das 8h às 14h.

Já a população das regiões Norte e Centro pode procurar o PAT no Sumaré, onde o atendimento ocorre das 8h às 16h.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários