O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba atualizou a oferta de oportunidades de emprego abertas nesta quarta-feira (5). São 294 vagas para pessoas com diversos níveis de experiência e escolaridade e em vários setores, incluindo comércio, serviços, construção civil, hotelaria, administração e outros.

Há também vagas destinadas a PCDs (Pessoas com Deficiência).

