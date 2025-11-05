O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba atualizou a oferta de oportunidades de emprego abertas nesta quarta-feira (5). São 294 vagas para pessoas com diversos níveis de experiência e escolaridade e em vários setores, incluindo comércio, serviços, construção civil, hotelaria, administração e outros.
Há também vagas destinadas a PCDs (Pessoas com Deficiência).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Candidatos interessados devem verificar os critérios de cada vaga no site oficial da prefeitura.
Os currículos são recebidos presencialmente nos postos de atendimento.
Moradores da Região Sul devem se dirigir ao Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), no Travessão, das 8h às 14h.
Já a população das regiões Norte e Centro pode procurar o PAT no Sumaré, onde o atendimento ocorre das 8h às 16h.