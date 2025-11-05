A Polícia Civil identificou como Andrew Erick de Oliveira, de 30 anos, o homem encontrado morto a tiros dentro de uma casa na Vila São Crispim, em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (5) e é investigado como homicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da PM) após denúncias de disparos de arma de fogo.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Andrew caído sobre a cama, com múltiplos ferimentos de bala. O Samu confirmou o óbito ainda dentro do imóvel.
Câmeras registraram ação de suspeitos
Imagens obtidas por uma câmera de segurança de uma residência em frente ao local mostram o momento em que dois homens chegam em uma motocicleta, modelo semelhante a uma Honda Bros vermelha.
Um deles desce, entra na casa e, instantes depois, ambos fogem em alta velocidade. A dupla é tratada como principal suspeita do crime.
A Polícia Civil acionou o COI (Centro de Operações Integradas) para ampliar o rastreamento das imagens e tentar identificar a placa e a rota da moto utilizada na execução.
Dívida e ameaças podem estar ligadas ao crime
Durante a perícia, foram encontrados pinos plásticos, comumente usados para embalar cocaína, indicando possível ligação do local com consumo ou comércio de drogas — hipótese que ainda será confirmada por laudo técnico.
Uma testemunha relatou à polícia que Andrew havia recebido ameaças dias antes do crime, por causa de uma dívida de cerca de R$ 32 mil, também relacionada a entorpecentes.
A vítima teria comentado que o autor das ameaças usava uma moto vermelha ou cinza, semelhante à vista nas câmeras.
Os investigadores também apreenderam um celular Samsung azul, que será periciado. A senha do aparelho foi fornecida por uma testemunha, com autorização judicial.
Polícia ouve testemunhas e analisa novos elementos
Na frente da residência, foi encontrado um Fiat Siena, registrado em nome de uma mulher. A filha dela relatou ter tido um breve relacionamento com Andrew e foi ao local após saber da morte. Ao notar a presença policial, se afastou por medo, mas foi localizada e ouvida posteriormente.
Outra mulher também prestou depoimento relevante à investigação, que continua em andamento pela Delegacia de Cruzeiro. Até o momento, ninguém foi preso.