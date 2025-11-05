A Polícia Civil identificou como Andrew Erick de Oliveira, de 30 anos, o homem encontrado morto a tiros dentro de uma casa na Vila São Crispim, em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (5) e é investigado como homicídio.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da PM) após denúncias de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Andrew caído sobre a cama, com múltiplos ferimentos de bala. O Samu confirmou o óbito ainda dentro do imóvel.

Câmeras registraram ação de suspeitos