05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

HOMICÍDIO

ATENÇÃO: Quem matou Agenor? Jovem é achado morto a tiros no Vale

Por Da redação | Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vítima foi identificada
Vítima foi identificada

Um homem de 29 anos foi encontrado morto com marcas de tiros na cidade de Queluz, no Vale Histórico, na tarde de terça-feira (4). A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima foi identificada como Agenor Júnior Luza. Ele foi encontrado no bairro Nova Queluz. Policiais foram acionados para atender a ocorrência e encontraram Agenor já sem vida, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e confirmou o óbito no local. Durante o trabalho da equipe policial, um telefone celular foi apreendido próximo ao corpo, o que pode auxiliar nas investigações.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Queluz, que segue realizando diligências e analisando possíveis evidências para identificar e localizar o autor do crime.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja comunicada, mesmo de forma anônima, às autoridades locais.

