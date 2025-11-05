Um homem de 29 anos foi encontrado morto com marcas de tiros na cidade de Queluz, no Vale Histórico, na tarde de terça-feira (4). A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima foi identificada como Agenor Júnior Luza. Ele foi encontrado no bairro Nova Queluz. Policiais foram acionados para atender a ocorrência e encontraram Agenor já sem vida, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.