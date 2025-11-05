Um homem de 29 anos foi encontrado morto com marcas de tiros na cidade de Queluz, no Vale Histórico, na tarde de terça-feira (4). A Polícia Civil investiga o caso.
A vítima foi identificada como Agenor Júnior Luza. Ele foi encontrado no bairro Nova Queluz. Policiais foram acionados para atender a ocorrência e encontraram Agenor já sem vida, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e confirmou o óbito no local. Durante o trabalho da equipe policial, um telefone celular foi apreendido próximo ao corpo, o que pode auxiliar nas investigações.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Queluz, que segue realizando diligências e analisando possíveis evidências para identificar e localizar o autor do crime.
A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja comunicada, mesmo de forma anônima, às autoridades locais.